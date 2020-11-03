В суде по MH17 обнародовали ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков

В интервью, которое сегодня показала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова на слушаниях по делу о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.



Адвокаты объяснили, что воссоздали записи телефонных звонков для того, чтобы продемонстрировать использование боевиками кодовых слов в разговоре.



Первым был обнародован разговор от 11 июля 2014 года, 10:59:10:

— Ты что хотел?

— Я хотел, вопрос такой: что вот друзья наши, у них тоже с «огурцами» трудно, они получили на дачу «маленькие огурчата», а куда-то там усилить кого-то, а большие сэкономить. То есть сегодня мы без «огурцов». Я могу только «пчелами» пошуметь вместе с «Кротом».

— Я понял. Давай сюда ко мне быстро..., ты нужен здесь, и людей заберешь. Очень хороших людей. Ты здесь срочно нужен.

— Я понял, я еду.



Пулатов пояснил, что речь идет о боеприпасах.



Следующий звонок от 17 июля, в 12:42:57:

— Алло, Олег (Пулатов — ред.), я в Снежном, у фуршета, с «игрушкой».

— Я понял, я еду... как раз.

— Все, я тебя жду здесь.



Комментируя разговор, Пулатов заявил, что термин «игрушка» употреблялся как правило к «переносному приспособлению для решения тех или иных задач».



Следующий обнародованный разговор состоялся 17 июля в 21:40:49:

— Да?

— Алло, Олег, а ты не можешь связаться с этими бойцами из этой «коробочки» новой, они *** вообще делись, и куда они поехали?...

— Они ехали... навстречу...

— Да, вот я поехал сюда, их нет в месте сбора.

— А...

— И *** бойца своего они одного забыли.

— Моего бойца одного?

— Своего, своего!

— А, своего....

— ... у фуршета, * **** ...

— И с тобой один их боец?

— Ну да.

— А их нет... Сейчас я попробую с ними связаться.



В данном случае, по словам Пулатова, «коробочка» — это трофейная техника.



Следующий разговор произошел 16 июля в 18:12:49, он длился 15 минут, далее приводится фрагмент разговора:

— Слушаю тебя, алло.

— Добрый день.

— Добрый.

— У меня, как бы, немного информации там... записать есть куда, не удобно?

— Говори, я постараюсь запомнить.

— Значит по основным специальностям: минус один командир танка, минус два танка неисправного вооружения.

— Якобы, стабилизаторы, я знаю уже.

— Далее, один БТР... плюс одна БМП, но без главного...

....

— «Стрела» выведена из строя.

— * твою мать.

— Значит... я постараюсь две «коробочки» вытащить на Снежное и «Стрелу» туда же для организации ремонта...

— Олег, послушай меня! Кого-то срочно сюда, потому что некем действительно отправить, и у меня надо забрать три танка.

— Мне некого отправить отсюда.

— А танкист здесь, не у ВС так?

— Танкист у «Крота».

— Где у «Крота» — у него там или тут у меня?

— Нет, он в Мариновке.

— ... Я отправлю три танка.

...

— То есть ты считаешь, что танки там не нужны?

— Нет, танки не нужны, пока. Нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО, так как самолет с большой высоты работал, фактически ни одна система его не достигала.



По словам Пулатова, якобы «80% всего разговора», который длился 15 минут, был дезинформацией.



Защита также воспроизвела звонок, в котором якобы подозреваемому звонит кто-то из позывным «Кореец», звонок от 17 июля, в 19:01:35:

— Да, брат.

— Ты звонил, брат?

— Да, конечно же, ты переживал. Так вот, я тебе докладываю: значит твой брат по крови сбил «СУ-шку», которая буквально за минуту до этого сбила вот этот гражданский самолет, так что он вообще герой *** всего, понимаешь!? Китайцы не успели возмутиться, а им уже — пожалуйста, сейчас пленного этого еду искать.

...

— Я понял, брат, спасибо за хорошую новость.

— Да так, все нормально, молодец он ***, как только его сбил, так же тут же подхватили, это вообще...

— Шикарно.



Пулатов заявил, что не может узнать разговор, но подтвердил подлинность всех аудиозаписей.

По его словам, «брат по крови» — это установка «Стрела 10», которая «отработала» по СУ-25 ВСУ.



Подозреваемый в то же время подтвердил подлинность всех аудиозаписей, воспроизведенных стороной защиты.



Сегодня в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбивании МН17.



Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.



Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 «Малазийских авиалиний».



Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.