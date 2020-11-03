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Штепа прошла в Славянский горсовет

03 ноября 2020, 22:18

Штепа прошла в Славянский горсовет

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в сепаратизме, стала депутатом городского совета от «Партии мира и развития». Об этом она сообщила в Facebook.

Партию в горсовете Славянска будут представлять пять депутатов. Штепа заявляет, что они поставили себе задачу «объединить всех жителей города и наконец-то заняться возрождением».

Как сообщает местное издание «Карачун» со ссылкой на подсчеты ТИК, в городской совет Славянска прошли 6 партий:

  • «ОПЗЖ»— 38,06%
  • «Оппозиционный блок»— 16,35%
  • «Слуга народа»— 16,12%
  • «Партия мира иразвития» — 12,78%
  • «Наш край»— 9,36%
  • «Европейская Солидарность»— 6,05%.

В этому году Штепа пыталась вновь возглавить Славянск. Она выступила кандидатом на пост мэра от «Партии мира и развития», однако проиграла — во второй тур вышли действующий мэр, кандидат от «Оппоблока» Вадим Лях (30,78%) и кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов (32%).

Штепа возглавляла Славянск в 2010 −2014 годах. В июле 2014 года, после освобождения города от боевиков, ее арестовали из-за призывов к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Украину.

В суде Штепа утверждала, что к призывам к Путину ее принудили под дулом автомата.

В сентябре 2017 года Штепу выпустили из СИЗО, а в январе 2018-го у нее истек срок домашнего ареста.

Дело против Штепы уже более шести лет рассматривается судами.

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