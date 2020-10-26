На выборах городского головы Славянска в первом туре лидирует Павел Придворов, который набирает 32%. Следом идет действующий мэр Вадим Лях, у него — 30,78%. Об этом сообщила глава Славянского теризбиркома Надежда Петрова, передает «Славянск деловой».



Отмечается, что по состоянию на 16:00 обработано 98% голосов избирателей.



«Две участковые комиссии отправлены на пересчет голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов. После официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнет подготовку к проведению второго тура выборов», — заявила Петрова.



Придворов был выдвинут партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», а Лях — «Оппозиционным блоком».

Ранее экзитпол аналитического бюро «Система» сообщал о том, что во второй тур выборов на должность городского головы Славянска выходят действующий мэр Вадим Лях и бывшая городская голова Неля Штепа, которая является подозреваемой в уголовном деле о сепаратизме.