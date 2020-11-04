Коронавирус в Донецкой области: еще 22 смерти и 636 заболевших

В Донецкой области подтверждено еще 22 смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых летальных случаев:
Также сообщается о 636 новых заболевших. Кириленко уточнил, что в сводке указаны и обнаруженные ранее заболевшие, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 12372 случая заболевания коронавирусом. Из них 4364 человека выздоровели, а 161 умер. Продолжают лечение 7847 человек.