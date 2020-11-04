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Коронавирус в Донецкой области: еще 22 смерти и 636 заболевших

04 ноября 2020, 08:28

Коронавирус в Донецкой области: еще 22 смерти и 636 заболевших

В Донецкой области подтверждено еще 22 смерти от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых летальных случаев:

  • 8 в Краматорске (пациенты 71, 86, 65, 70, 77, 64, 48 и 81 лет);
  • по 2 в Бахмуте (68 и 82 года), Дружковке (73 и 76 лет), Николаевской ОТГ (по 69 лет), Лиманской ОТГ (62 и 66 лет);
  • по 1 в Великоновоселковской (71 год), Новогродовской (66 лет), Селидовской (46 лет), Мирненской (71 год), Ольгинской (70 лет) и Волновахской (63 года) ОТГ.

Также сообщается о 636 новых заболевших. Кириленко уточнил, что в сводке указаны и обнаруженные ранее заболевшие, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 12372 случая заболевания коронавирусом. Из них 4364 человека выздоровели, а 161 умер. Продолжают лечение 7847 человек.

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