В штабе назвали четыре согласованных участка для разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения вооруженных сил и средств на Донбассе. Об этом заявил и.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге 4 ноября, передает «Радио Свобода».



«По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой», — сказал командующий.



Три участка из озвученных — Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое — расположены в Луганской области, Григорьевка — в Донецкой области.

На сегодня разведение сил на Донбассе произошло только на трех пилотных участках — вблизи Станицы Луганской и Золотого на Луганщине, а также в районе Петровского на Донетчине.