В Донецкой области коронавирус подтвердили еще у 508 человек

За прошедшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 508 человек в Донецкой области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что сейчас обновляют способ ведения первичной статистики.



«Новый алгоритм должен упростить и ускорить обработку информации. Однако сегодня, пока продолжается процесс перехода, нет технической возможности предоставить подробный отчет о больных», — отметил Кириленко.



Он добавил, что вся информация касательно заболеваемости COVID-19 будет обнародована позже.

По состоянию на утро 4 ноября в Донецкой области было известно о 12372 случаях заболевания коронавирусом. Из них 4364 человека выздоровели, а 161 умер.