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Штаб ООС: Боевики сбросили боеприпас с беспилотника. Ранен военный

05 ноября 2020, 18:08

Штаб ООС: Боевики сбросили боеприпас с беспилотника. Ранен военный

Боевики с начала суток восемь раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что в районе Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. На участках недалеко от Водяного боевики дважды нарушил режим прекращения огня.

Кроме того, неподалеку Авдеевки противник трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Раненого доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

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