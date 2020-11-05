У Зеленского хотят создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и на Западной Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе еще в процессе обсуждения. Об этом он сказал он в интервью проекту «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».



«Безусловно, это решение еще не принято, оно будет обсуждаться и на уровне экспертов, и на уровне парламента. Но мы считаем, что это проект, прежде всего, для того, чтобы привлечь инвестиции, и чтобы действительно восстановить и сделать из этого, как вы сказали, депрессивного региона процветающий регион Украины, который действительно сегодня дал бы еще мощную поддержку для развития украинской экономики вообще», - сказал он.



В тоже вромя, по его словам, планируется создание свободной экономической зоны не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.



«Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить», — сказал он.



По словам Ермака, сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей.