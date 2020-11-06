Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает штрафы за неношение масок в общественных местах в период карантина.



За законопроект № 3891 проголосовали 262 депутата. Его одобрили за основу и в целом.



Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ответственностью за неношение маски.



Теперь за пребывания в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитной маски или респиратора можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 гривен.



После принятия законопроекта первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что к народным депутатам, которые будут находиться в зале парламента без масок и респираторов, будут применяться меры административного влияния.