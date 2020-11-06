Асеев и Кипиани стали номинантами Шевченковской премии

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сформировал список номинантов на Национальную премию 2021 года. В него попали, в частности, автор книги про Василия Стуса Вахтанг Кипиани и журналист Станислав Асеев, который провел двадцать восемь месяцев в плену на неподконтрольной Донетчине.
Об этом сообщается на сайте комитета премии.
В номинацию в категории «публицистика, журналистика» попали:
Также Комитет объявил номинантов категорий «киноискусство», «литература», «театральное искусство», «музыкальное искусство» и «визуальное искусство». Полный список номинантов можно прочитать здесь.
Ранее Станислав Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова.
Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019. Боевики группировки «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.
В конце ноября в «Видавництві Старого Лева» выйдет книга Асеева о 28 месяцах плена — «Светлый Путь»: история одного концлагеря». Книга будет двуязычной.
Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.
Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги «любым способом на любой территории».
В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.