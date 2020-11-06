Асеев и Кипиани стали номинантами Шевченковской премии

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сформировал список номинантов на Национальную премию 2021 года. В него попали, в частности, автор книги про Василия Стуса Вахтанг Кипиани и журналист Станислав Асеев, который провел двадцать восемь месяцев в плену на неподконтрольной Донетчине.



Об этом сообщается на сайте комитета премии.



В номинацию в категории «публицистика, журналистика» попали:

Станислав Асеев: книга эссе «В изоляции»;

Валерий Бебик (автор и ведущий), Лященко Юрий (генеральный менеджер проекта), Устюжанина

Анастасия (режиссер телеканала «Киев»);

публицистический мультимедиа проект «Украинский Херсонес: античная история Севастополя/Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol»;

Елена Белозерская-Воронова: книга «Дневник нелегального солдата»;

Сергей Гальченко: книга «Остап Вишня. Невеселое жизни. Документальная биохроника»;

Людмила Ржаная: книга «Чернобыль — глазами женщин»;

Вахтанг Кипиани: книга «Дело Василия Стуса»;

Виктор Палинский: книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках «Время творить»;

Вадим Пепа: книга «Слово об антском короля Божьем»;

Олег Романчук: книга публицистики военного времени «Не бойся. Не изменяй. Не молчи»;

Владимир Шевченко: трилогия об Устиме Кармалюке: «Ой, Кармелюк, по миру ходишь», «Ой родился Кармалюк в селе на Подолье...», «Страдай, вейся, хмель широколистый».

Также Комитет объявил номинантов категорий «киноискусство», «литература», «театральное искусство», «музыкальное искусство» и «визуальное искусство». Полный список номинантов можно прочитать здесь.

Ранее Станислав Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова.



Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019. Боевики группировки «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.



В конце ноября в «Видавництві Старого Лева» выйдет книга Асеева о 28 месяцах плена — «Светлый Путь»: история одного концлагеря». Книга будет двуязычной.



Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.



Истец считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают честь и достоинство политика, из-за чего требует запретить распространение книги «любым способом на любой территории».



В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.