Коронавирус на Луганщине: трое умерших и 105 заболевших за сутки

В Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 105 человек. Кроме этого, умерли трое заболевших ранее, сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 10 человек, Лисичанск — 43, Рубежное — 11 Кормянский район — 1, Белокуракинский и Новопсковский районы — по 3, Новоайдарский — 4, Марковский и Станично-Луганский — по 5, Попаснянский — 2, Троицкий — 18.



Вследствие осложнений от COVID-19 умерли 58-летняя и 71-летняя женщины из Лисичанска, а также 74-летний мужчина из Марковки.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 4450 человек. Из них выздоровели — 2201 , умерли 107 человек.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9 397 человек.