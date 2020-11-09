МОЗ анонсировал карантин выходного дня из-за коронавируса

В Украине хотят ввести карантин выходного дня из-за распространения коронавирусной инфекции. По такому графику могут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», – сказал Степанов в ходе пресс-брифинга.



Ранее глава Минздрава прогнозировал, что карантин выходного дня начнет действовать с субботы, 14 ноября.

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине выявлено 8687 заболевших коронавирусом. Также за этот период 2277 человек выздоровели, а 115 умерли.