Степанов назвал сроки введения «карантина выходного дня»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине может вступить в силу со следующей недели, а именно с 14 ноября. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».



Степанов отметил, что благодаря таким мерам удастся разорвать цепи передачи вируса, потому что люди будут меньше контактировать.



«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», — сказал министр.



Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура.



«Все же нагрузка в субботу-воскресенье намного меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна», — отметил Степанов.



Министр также напомнил, что с начала сентября количество госпитализированных с COVID-19 возросло в 3,5 раза.

В Украине фиксируют рекордное число заболевших COVID-19 третий день подряд. За минувшие сутки, 4 ноября, выявлено 9850 заболевших. Также за последние сутки выздоровело рекордное число человек — 8378. Умерли 193 пациента.