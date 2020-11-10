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Кравчука хотят пригласить в комитет Рады для презентации плана по Донбассу

10 ноября 2020, 19:47

Кравчука хотят пригласить в комитет Рады для презентации плана по Донбассу

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура просит парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пригласить на заседание главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука для презентации «плана общих шагов» для активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом депутат сообщил в своем в своем телеграмм-канале.

«Обратился к комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с просьбой пригласить первого президента Украины Леонида Кравчука на следующее заседание комитета для презентации «общих шагов», а также выработки совместной позиции делегатов ТКГ и нашего комитета в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе», — написано в сообщении.

Ранее в украинской делегации ТКГ сообщалось, что предложенный украинской стороной «план совместных шагов» по Донбассу взят за основу.

В эфире телеканала «НАШ» Кравчук заявил, что готов прийти на заседание комитета.

«Я не отказываюсь лично встретиться в комитете и пообщаться. Но, скажем, читать мне нотации... скажем, каждый должен делать свое дело, не нужно лезть в чужой огород. То есть, Кравчук делает свое дело, Верховная Рада делает свое дело, президент делает свое дело. А совместно — это дело государства. Мы должны согласовывать, понимать друг друга, решать кардинальные национальные стратегические вопросы Украины», — сказал он.

На прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала свой вариант «плана действий» по Донбассу. В частности, он включает демилитаризацию ОРДЛО, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого — проведение выборов.

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