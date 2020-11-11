Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Женщины на Донбассе подвергаются сексуальному насилию со стороны военных. Правозащитники зафиксировали 8 случаев

11 ноября 2020, 11:59

Женщины на Донбассе подвергаются сексуальному насилию со стороны военных. Правозащитники зафиксировали 8 случаев

Женщины на востоке Украины продолжают подвергаться сексуальному насилию со стороны военнослужащих, особенно в районах вдоль линии соприкосновения. Представители международной правозащитной организации Amnesty International в Украине задокументировали 8 таких случаев.

Об этом говорится в докладе правозащитников, передает hromadske.

Эти случаи зафиксировали во время шести рабочих поездок исследовательниц Amnesty International, совершенных с января по ноябрь 2019 года, на подконтрольные властям территории Луганской и Донецкой областей. От сексуального насилия со стороны военных пострадали гражданские женщины и девушки. В частности, зафиксировано 2 изнасилования, 1 покушение на изнасилование и 5 случаев сексуального домогательства. Эти случаи насилия были совершены в течение 2017-2018 годов в местах проживания гражданского населения.

Правозащитники фиксируют также случаи домашнего насилия в семьях военных на Донбассе. Например, Amnesty International задокументировала историю женщины, которая во время беременности пережила побои от своего мужа-военнослужащего. Она отказалась заявить о насилии, поскольку в прошлый раз военное руководство мужчины надавило на женщину и заставило ее забрать заявление о побоях и сломанном нос — чтобы не «посрамить» мужчину.

К тому же военные и полицейские освобождаются от административного судопроизводства в судах общей юрисдикции, отмечают правозащитники, что защищает их от уголовного преследования за домашнее насилие. Например, сейчас, если домашнее насилие совершил военнослужащий, сотрудник полиции также составляет административный протокол, но передает дело соответствующим военным формированиям, которые решают начинать расследование или нет.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
сексуальное насилие домашнее насилие

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
«ДНР»: Более 200 новых случаев COVID-19 за сутки и 20 смертей
08:17
«ЛНР» заявила о четырех новых случаях COVID-19 и четырех смертях
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
16:37
«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла
15:29
Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
14:28
Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом
13:25
«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября
все новости
12:00
Нидерланды выделили 4 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине
11:59
Женщины на Донбассе подвергаются сексуальному насилию со стороны военных. Правозащитники зафиксировали 8 случаев
11:31
На Луганщине — 94 новых случая COVID-19. Выздоровели 163 человека
10:25
«ДНР»: Более 200 новых случаев COVID-19 за сутки и 20 смертей
10:12
Ситуация на КПВВ: Пропуск в обе стороны происходит только в «Станице Луганской»
09:46
Конституционный суд открыл производство по делу о «штрафе Зеленского»
09:41
Коронавирус на Донетчине: 487 заболевших и один умерший за сутки
08:23
В Украине выявили еще 10611 заболевших коронавирусом
08:17
«ЛНР» заявила о четырех новых случаях COVID-19 и четырех смертях
08:05
Украинский военный ранен на Донбассе
22:48
Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением конфликта на Донбассе
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция