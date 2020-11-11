Женщины на Донбассе подвергаются сексуальному насилию со стороны военных. Правозащитники зафиксировали 8 случаев

Женщины на востоке Украины продолжают подвергаться сексуальному насилию со стороны военнослужащих, особенно в районах вдоль линии соприкосновения. Представители международной правозащитной организации Amnesty International в Украине задокументировали 8 таких случаев.



Об этом говорится в докладе правозащитников, передает hromadske.



Эти случаи зафиксировали во время шести рабочих поездок исследовательниц Amnesty International, совершенных с января по ноябрь 2019 года, на подконтрольные властям территории Луганской и Донецкой областей. От сексуального насилия со стороны военных пострадали гражданские женщины и девушки. В частности, зафиксировано 2 изнасилования, 1 покушение на изнасилование и 5 случаев сексуального домогательства. Эти случаи насилия были совершены в течение 2017-2018 годов в местах проживания гражданского населения.



Правозащитники фиксируют также случаи домашнего насилия в семьях военных на Донбассе. Например, Amnesty International задокументировала историю женщины, которая во время беременности пережила побои от своего мужа-военнослужащего. Она отказалась заявить о насилии, поскольку в прошлый раз военное руководство мужчины надавило на женщину и заставило ее забрать заявление о побоях и сломанном нос — чтобы не «посрамить» мужчину.



К тому же военные и полицейские освобождаются от административного судопроизводства в судах общей юрисдикции, отмечают правозащитники, что защищает их от уголовного преследования за домашнее насилие. Например, сейчас, если домашнее насилие совершил военнослужащий, сотрудник полиции также составляет административный протокол, но передает дело соответствующим военным формированиям, которые решают начинать расследование или нет.