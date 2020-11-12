«ДНР» за сутки зарегистрировала 22 смерти и 166 новых случаев коронавируса

В отдельных районах Донецкой области выявили 166 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ДНР».



Утверждается, что за сутки выписали 96 человек, 22 пациента скончались. Умерли мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.



По состоянию на 12 ноября «ДНР» признала 8 346 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 643 пациентов продолжают лечение, 3 975 выписаны и 746 умерли.



За сутки выявлено 112 случаев пневмоний, на 1 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 65. Всего на лечении 2124 пациентов с пневмониями, из них 502 на кислородной поддержке.