«Укрзализныця» запустила поезда № 142/141 Львов — Бахмут и № 251/252 Харьков — Николаев. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, поезд № 142/141 Львов — Бахмут будет курсировать один раз в три дня. Поезд отправится со Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 на следующие сутки. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:25 и прибывать во Львов в 04:32 через сутки.



Отмечается, что в ходе данного рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.



Поезд № 251/252 Харьков — Николаев также начинает курсировать 13 ноября. Из Харькова он будет отправляться через день по непарным числам в 17:00, прибывать в Николаев он будет в 07:00.



Из Николаева поезд будет курсировать через день по парным числам — отправление в 19:45, прибытие в Харьков в 09:57.



В ходе данного рейса поезд делает остановки в Херсоне, Кривом Роге, Днепре и других городах.