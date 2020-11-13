ВООЗ: Украина может получить вакцину от COVID-19 во второй половине 2021 года

Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом заявил председатель Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии DW.



Украина получит вакцину в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX).



«Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования (...). Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми», — сообщил Хабихт.



Он не уточнил, идет ли речь о предстоящей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer.



При этом Хабихт отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины.



Он добавил, что Украина имеет право получить вакцины, которые полностью будут оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX.