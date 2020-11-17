В Украине выявили еще 11968 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 16 ноября, в Украине выявлено 11968 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период 6786 человек выздоровели, а 159 умерли.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.



За все время исследований в стране зарегистрировано 557 657 заболевших COVID-19. Из них 250 983 человека выздоровели, а 9856 скончались.