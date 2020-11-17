Суд перенес рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в виде заочного ареста экс-президента Виктора Януковичу по делу об узурпации власти на 28 декабря. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Геведзе.



«Сегодняшнее заседание было снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи по делу на больничном. По следующей дате — это 28 декабря на 13:00», — сказала она.



4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. В Офисе генпрокурора сообщили, что это решение дает право начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.



Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на заочное следствие.



16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих, совершенных в период с 18-го по 20 февраля 2014 года в центре Киева.