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Суд перенес рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

17 ноября 2020, 18:19

Суд перенес рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения в виде заочного ареста экс-президента Виктора Януковичу по делу об узурпации власти на 28 декабря. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря суда Татьяну Геведзе.

«Сегодняшнее заседание было снято с рассмотрения в связи с пребыванием судьи по делу на больничном. По следующей дате — это 28 декабря на 13:00», — сказала она.

4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. В Офисе генпрокурора сообщили, что это решение дает право начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на заочное следствие.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих, совершенных в период с 18-го по 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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