В Украине выявили почти 12500 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине выявили 12496 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за день зафиксировано 8096 выздоровевших и 256 умерших.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 570 153 заболевших COVID-19. Из них 259 079 человек выздоровели, а 10112 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.