«ДНР» зафиксировала 158 заболевших коронавирусом за сутки. 16 человек умерли

За сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 158 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 16 новых смертей — скончались мужчины в возрасте от 53 до 85 лет и женщины в возрасте от 61 до 83 лет. Также за сутки выписаны 26 человек.



За все время пандемии группировка «ДНР» подтверждает 9268 заболевших COVID-19. Из них 4263 человека уже выписаны, а 846 умерли. На лечении остается 4159 пациентов.



Также за день выявлено 79 случаев пневмоний, что на 42 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 61. Всего на лечении 1938 пациентов с пневмониями, из них 512 на кислородной поддержке (+21 за сутки).



