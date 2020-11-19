Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В подразделениях ГСЧС Луганщины прошли обыски по делу о масштабных пожарах

19 ноября 2020, 12:10

В подразделениях ГСЧС Луганщины прошли обыски по делу о масштабных пожарах

В Главном управлении и других структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области и Государственном бюро расследований.

По данным ГБР, одной главных причин пожаров было системное хищение топлива под руководством облуправления ГСЧС.

«Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали», — говорится в сообщении.

В связи с этим, по версии следствия, спецтехника не смогла вовремя выехать на места пожаров, что не дало возможности их оперативной локализации.

Как заявляют в ГБР, коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Обыски прошли 17 ноября.

В прокуратуре уточнили, что изъяты приборы, документация по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мер по ликвидации пожаров.

В рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело ведется по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

ТЕГИ

Прочее
Пожары гсчс

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
09:41
Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске
09:03
«ЛНР» заявила о новых 16 заболевших и двух умерших от коронавируса
21:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
17:35
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
17:12
Судьба четырех горняков шахты в Донецке остается неизвестной более суток
16:00
«ДНР» запретила использовать камеры видеонаблюдения в общественных местах
11:20
«ДНР» убирает упоминание о гривне из своих «документов»
10:10
«ДНР» зафиксировала 158 заболевших коронавирусом за сутки. 16 человек умерли
09:30
Самоизоляция с «Дій вдома»: Аферисты пользуются отсутствием Wi-Fi на КПВВ «Станица Луганская»
все новости
15:31
Коронавирус в Луганской области: 99 заболевших и трое умерших за сутки
14:43
Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах
14:33
Вопрос открытия КПВВ на Донбассе рассматривают на внеочередном заседании в ТКГ
13:41
Руководство музея Революции достоинства и подрядчиков подозревают в хищении 111 миллионов гривен. СБУ проводит обыски
12:57
США построят военные городки в Мариуполе и Бердянске
12:56
Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря
12:10
В подразделениях ГСЧС Луганщины прошли обыски по делу о масштабных пожарах
11:45
В Украине не подтвердили COVID-19 у футболистов сборной после возвращения из Швейцарии
11:18
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 20 ноября
10:30
«ДНР»: 219 заболевших и 18 умерших от коронавируса за сутки
10:02
Украина инициирует внеочередное заседание в ТКГ — обсудить КПВВ и обмен удерживаемыми
09:57
От коронавируса умерли еще 39 человек в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Почему мы уехали из Донецка: 4 истории людей, которые недавно покинули город ►
18 ноября, 17:35
«Донецкий Гонгадзе»: Почему убили журналиста Игоря Александрова в 2001 году ►
18 ноября, 12:58
Как выборы изменили политическую карту Донецкой области ►
16 ноября, 22:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция