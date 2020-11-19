В подразделениях ГСЧС Луганщины прошли обыски по делу о масштабных пожарах

В Главном управлении и других структурных подразделениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области и Государственном бюро расследований.



По данным ГБР, одной главных причин пожаров было системное хищение топлива под руководством облуправления ГСЧС.



«Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали», — говорится в сообщении.



В связи с этим, по версии следствия, спецтехника не смогла вовремя выехать на места пожаров, что не дало возможности их оперативной локализации.



Как заявляют в ГБР, коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.



Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.



Обыски прошли 17 ноября.



В прокуратуре уточнили, что изъяты приборы, документация по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мер по ликвидации пожаров.



В рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело ведется по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.



За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.