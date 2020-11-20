Минреинтеграции: Деоккупация Крыма и Донбасса идет одним кейсом

Вопрос возвращения временно оккупированных территорий, в частности Крыма и отдельных районов Донбасса, рассматривается исключительно как единое целое. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.



«Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего Министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс», — сказал он.



По мнению Яременко, объединение кейсов Крыма и Донбасса дает Украине преимущество в деоккупации этих территорий в будущем.



Он отметил, что «это не простой путь», так как безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и ресурсов. Под безопасной реинтеграцией он подразумевает решение вопросов безопасности в зоне конфликта как первый шаг к дальнейшему урегулированию.



«РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыма для легитимизации оккупации украинского полуострова», — считает Яременко.

В марте 2014 года РФ аннексировала Крымский полуостров после проведения «референдума» о присоединении. Результаты «референдума» не были признаны Украиной, США и ЕС, что привело к первым санкциям в отношении Москвы за агрессию против Украины.



Весной 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт после оккупации ряда населенных пунктов пророссийскими боевиками путем сепаратистского «референдума». РФ выступает в качестве одной из трех сторон в переговорах по урегулированию конфликта на Минской площадке. К выполнению Минских договоренностей привязаны антироссийские санкции, которые ЕС неоднократно продлевал.