Минреинтеграции выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий приняло решение предоставить денежную компенсацию владельцам 10 объектов разрушенного в результате вооруженного конфликта на Донбассе жилья. Об этом говорится на сайте ведомства.



«Владельцы 10 жилых домов (квартир), которые разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, получат компенсацию на общую сумму 2,7 млн грн, что составляет 300 тыс. грн на человека», — говорится в сообщении Минреинтеграции.



Восемь рассмотренных жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два — в городе Авдеевка.



После получения общего списка пострадавших Минреинтеграции передаст бюджетные средства в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, и в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет перечислит средства пострадавшим.



В министерстве напомнили, что ранее, 18 ноября, состоялось аналогичное заседание в Луганской области. После обследования разрушенных объектов комиссия приняла решение удовлетворить первые восемь заявок – по трем жилым объектам, расположенным в городе Попасная и еще пяти в городе Лисичанск – на общую сумму около 2,3 млн грн, что в среднем составляет 290 тыс. грн по каждой заявке.

По инициативе правительства в госбюджете на 2020 год было предусмотрено 20 млн грн для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в вооруженной агрессии РФ. Кабинет министров Украины принял соответствующее постановление № 767 2 сентября 2020 года.