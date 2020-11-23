Кабмин запретил отключать от электроэнергии Попаснянский районный водоканал

Кабмин запретил ограничивать и отключать электроэнергию коммунальному предприятию «Попаснянский районный водоканал» вслед за КП «Компания «Вода Донбасса».



Постановлением № 1146 от 23 ноября внесены изменения в Порядок обеспечения поставок электрической энергии защищенным потребителям, в соответствии с которыми Попаснянский водоканал отнесен к категории защищенных потребителей.



«На время проведения операции Объединенных сил ограничения, отключения электроснабжения не применяются к объектам коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса" и коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал"», ‒ говорится в обновленном тексте Порядка.



За январь-сентябрь 2020 года чистый финансовый результат КП «Вода Донбасса» составил 962,341 млн гривен убытка. По данным Донецкой облгосадминистрации, на 1 мая 2020 года общий долг предприятия за электроэнергию превысил 3,578 млрд гривен, из которых 2,144 млрд гривен — на подконтрольной территории и 1,434 млрд гривен ‒ на неподконтрольной.



Кредиторская задолженность КП «Вода Донбасса» превышала 6,478 млрд гривен.



В сентябре этого года ООО «Луганское энергетическое объединение» отключало электроэнергию Попаснянскому водоканалу по причине задолженности КП за электроэнергию в размере 180 млн гривен.