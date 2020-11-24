В Донецкой области выявили еще 236 инфицированных COVID-19

За понедельник, 23 ноября, в Донецкой области выявили еще 236 заболевших коронавирусом. Кроме этого, от осложнений умер житель Шаховской ОТГ. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



138 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 12 в Волновахской, по 11 в Угледарской и Краматорской ОТГ, по восемь в Сартанской и Покровской ОТГ, по пять в Бахмутской, Никольской, Гродовский и Лиманской ОТГ, по четыре в Мангушской, Торецкой и Мирненской ОТГ, по три в Дружковской, Константиновской и Новогродовской ОТГ, два в Мирноградской ОТГ, по одному в Кальчицкой, Ольгинской, Марьинской, Селидовской и Шаховской ОТГ.



За все время исследований на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлен 20501 случай заболевания COVID-19. Из них 9638 человека выздоровели, 357 — умерли.