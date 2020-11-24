Штраф за неношение маски: в полиции рассказали, когда нужно его оплатить

Оплатить штраф за неношение маски в общественном месте нужно в течение 10 дней. Об этом сообщила пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец во время брифинга ДонОГА.



21 ноября в Украине вступил в силу закон, согласно которому правоохранители имеют право штрафовать за неношение маски в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте. Сумма штрафа составляет 170-255 гривен.



Штраф за такое административное правонарушение накладывается на месте — без решения суда.



«Работник полиции выписывает постановление и предоставляет номер расчетного счета, куда нарушитель должен заплатить штраф», — отметила пресс-офицер.



Если в течение 10 суток этот штраф не оплачен, то его сумма удваивается и сведения передаются Государственной исполнительной службе.



В Донецкой области уже было выписано уже 352 таких штрафа.