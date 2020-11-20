С субботы, 21 ноября, в Украине правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах. Соответствующий закон опубликован в парламентской газете «Голос Украины» в пятницу.



Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.



Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — 170-255 гривен. Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.



Верховная Рада приняла этот закон 6 ноября. 19 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.