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В Украине с 21 ноября могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

20 ноября 2020, 11:54

В Украине с 21 ноября могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

С субботы, 21 ноября, в Украине правоохранители и уполномоченные лица будут иметь право штрафовать за неношение маски в общественных местах. Соответствующий закон опубликован в парламентской газете «Голос Украины» в пятницу.

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — 170-255 гривен. Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Верховная Рада приняла этот закон 6 ноября. 19 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

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