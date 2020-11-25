В Минреинтеграции назвали условие появления гуманитарных лагерей на КПВВ Донбасса из-за COVID-19

Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на КПВВ в Донецкой и Луганской областях в случае критического обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом на неподконтрольных территориях.



Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью «Интерфакс-Украина».



По ее словам, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донбасса.



При этом она подчеркнула, что с оккупированным Крымом ситуация сложнее, так как Россия не соглашается на гуманитарную помощь международных организаций



«Мы могли бы способствовать таким грузам от международных гуманитарных организаций, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ международники получили отказ», — рассказала Голованчук.



Исходя из этого, в Минреинтеграции допускают развертывание гуманитарных лагерей на административной границе с Крымом, если на полуострове обострится ситуация с COVID-19.