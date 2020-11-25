Минреинтеграции: Около половины зарегистрированных переселенцев проживают в оккупации

Около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев проживают на временно оккупированной территории. Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью «Интерфакс-Украина».



«Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тысячах. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории», — добавила она.



На вопрос, будет ли передана от министерства социальной политики к Минреинтеграции единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием, замминистра ответила, что ранее такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к выводу, что у Минреинтеграции сейчас нет возможности управлять соответствующими процессами.



«Потому что забрать базу внутренне перемещенных лиц — означает перенять все услуги, которые предоставляются по звену Минсоц, а министерство реинтеграции не обладает такими разветвленными представительскими функциями на местах. Поэтому в настоящее время это не актуально с точки зрения наших возможностей, но как стратегическая цель на будущее это возможно», — добавила Голованчук.

В Украине жители неподконтрольных территорий могут получать пенсии и другие соцвыплаты только в случае регистрации в качестве переселенца. Международные организации неоднократно призывали власть Украины отказаться от этой привязки, но этого до сих пор не произошло.



Ранее Ощадбанк заявил о готовности продлить действие карт пенсионеров из ОРДЛО еще на три месяца.