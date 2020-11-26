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Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО откроют бесплатные курсы подготовки

26 ноября 2020, 17:35

Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО откроют бесплатные курсы подготовки

Министерство образования разрабатывает пилотный проект создания бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра образования Андрея Витренко, предполагается, что жители оккупированных территорий и «серой зоны» смогут разово пройти подготовку для поступления в украинские вузы. Срок продолжительности курсов — до одного года.

«Сейчас пилотный проект находится на стадии обсуждения и проработки. По результатам его внедрения будет подготовлен ​​нормативно-правовой акт, которым детализируется и установится отдельный порядок назначения и выплаты социальных стипендий слушателям специальных подготовительных курсов», — рассказал Витренко.

25 ноября состоялось второе заседание рабочей группы, задействованной в проекте. Основные цели рабочей группы — разработка нормативно-правового акта о введении с января 2021 года пилотного проекта, определение перечня вузов, на базе которых будут действовать курсы.

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