Новый рекорд: 16218 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

За минувшие сутки, 26 ноября, в Украине выявили 16218 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за отчетный период 8843 человек выздоровели, а 192 умерли.



За все время исследований в стране выявлено 693 407 заболевших коронавирусом. Из них 326 238 человек выздоровели, а 11909 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.



Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован вчера — 15331 заболевших COVID-19.