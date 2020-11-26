В Украине впервые выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине выявлен 15331 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за отчетный период 9617 человек выздоровели, а 225 умерли.



За все время исследований в стране выявлено 677 189 заболевших коронавирусом. Из них 317 395 человек выздоровели, а 11717 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.