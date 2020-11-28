В Украине за сутки выявили 16294 заболевших коронавирусом. Это новый рекорд

За минувшие сутки, 27 ноября, в Украине выявили 16294 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за этот период зафиксировано 8897 выздоровевших и 184 умерших.



За все время исследований в стране зарегистрирован 709 701 заболевший коронавирусом. Из них 335 135 человек выздоровели, а 12 093 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.



Днем ранее в Украине был зафиксирован предыдущий суточный рекорд — 16218 заболевших коронавирусом.