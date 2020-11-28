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В Украине за сутки выявили 16294 заболевших коронавирусом. Это новый рекорд

28 ноября 2020, 08:17

В Украине за сутки выявили 16294 заболевших коронавирусом. Это новый рекорд

За минувшие сутки, 27 ноября, в Украине выявили 16294 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за этот период зафиксировано 8897 выздоровевших и 184 умерших.

За все время исследований в стране зарегистрирован 709 701 заболевший коронавирусом. Из них 335 135 человек выздоровели, а 12 093 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

Днем ранее в Украине был зафиксирован предыдущий суточный рекорд — 16218 заболевших коронавирусом.

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