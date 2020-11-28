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Поехал в Донецк вернуть авто. Украинец Марченко приговорен в России к 10 годам заключения

28 ноября 2020, 12:06

Поехал в Донецк вернуть авто. Украинец Марченко приговорен в России к 10 годам заключения

Суд в России приговорил гражданина Украины Александра Марченко к 10 годам лишения свободы. Мужчину схватили в Донецке, когда он поехал туда за своим автомобилем. Об этом в Facebook сообщила жена политзаключенного Екатерина Марченко.

Она обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому.

Как рассказала Екатерина Марченко, они выехали из города в 2014 году, но там остался автомобиль, который у них отобрали. В 2018 году знакомый Александра в Донецке, сообщил, что боевики якобы объявила о возможности вернуть незаконно отобранное имущество. Для этого необходимо было лично написать заявление в «МГБ». 17 декабря Марченко приехал в Донецк, где его схватили боевики, продержали 2 месяца, а затем передали ФСБ на границе.

В России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия.

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