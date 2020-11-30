В Украине выявили еще около 10 тысяч заболевших коронавирусом

За воскресенье, 29 ноября, в Украине выявлено 9946 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также за этот период 5771 человек выздоровел, а 114 умерли.



За все время пандемии в стране выявлено 732 625 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 345 149 человек, а умерли 12 327.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.



Позавчера в Украине зафиксировали новый рекорд — 16 294 заболевших коронавирусом за сутки.