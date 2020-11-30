Донецкая фильтровальная станция остановит работу с 1 по 4 декабря

Работа Донецкой фильтровальной станции будет остановлена с 1 по 4 декабря, что отразится на водоснабжении по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщило КП «Компания «Вода Донбасса».



Там уточнили, что ДФС не будет работать с 15:00 1 декабря до 11:00 4 декабря по заявке энергопоставляющей компании.



В связи с этим будет полностью прекращено водоснабжение Авдеевки, Верхнеторецкого и Васильевки.



Кроме того, на 35% будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

Донецкая фильтровальная станция находится в «серой зоне» возле Ясноватой и обеспечивает подачу воды для 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения. За время боевых действий станция неоднократно подвергалась обстрелам.



По данным ОБСЕ, около 44% всех нарушений перемирия на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции.