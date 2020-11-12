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Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению

12 ноября 2020, 10:42

Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению

Около 44% всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении спецпредставительницы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам заседания 11 ноября.

Грау сослалась на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует нарушения с 27 июля, когда в Донецкой и Луганской областях начал действовать режим полного прекращения огня.

Согласно оценке СММ ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Но, по словам Грау, вызывают тревогу повторяющиеся его нарушения, в особенности в районе Донецкой фильтровальной станции, который является горячей точкой с самым высоким уровнем огневой активности в зоне конфликта.

Она констатировала, что это представляет серьезную опасность для гражданского населения и ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения.

Отмечается, вопрос обстрелов вблизи ДФС был затронут рабочей группой по безопасности в ТКГ. Также обсуждались «разные аспекты функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня».

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