Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению

Около 44% всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении спецпредставительницы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам заседания 11 ноября.



Грау сослалась на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует нарушения с 27 июля, когда в Донецкой и Луганской областях начал действовать режим полного прекращения огня.



Согласно оценке СММ ОБСЕ, режим прекращения огня в целом продолжает соблюдаться. Но, по словам Грау, вызывают тревогу повторяющиеся его нарушения, в особенности в районе Донецкой фильтровальной станции, который является горячей точкой с самым высоким уровнем огневой активности в зоне конфликта.



Она констатировала, что это представляет серьезную опасность для гражданского населения и ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения.



Отмечается, вопрос обстрелов вблизи ДФС был затронут рабочей группой по безопасности в ТКГ. Также обсуждались «разные аспекты функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня».

Смотрите также: