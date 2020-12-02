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ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией

02 декабря 2020, 09:58

ОБСЕ на Донбассе обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы у границы с Россией

Миссия ОБСЕ обнаружила комплекс радиоэлектронной борьбы на неподконтрольном участке украино-российской границе на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

Отмечается, что Р-330Ж «Житель» был зафиксирован беспилотником миссии 28 ноября в 23:39 примерно в 4 км к западо-северо-западу от села Ковское (91 км к югу от Донецка), ориентировочно в 5 км от границы с Россией.

ОБСЕ неоднократно фиксировала российские комплексы радиоэлектронной борьбы на подконтрольной боевикам части Донбасса, в частности, Р330 «Житель», «Леер-3» СБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» и «Репеллент-1».

Впервые миссия увидела на Донбассе российские комплексы радиоэлектронной борьбы в августе 2018 года.

В апреле 2019 года беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал российские новейшие системы Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» вблизи подконтрольного боевикам поселка Южная Ломоватка Луганской области.

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Организации
ОБСЕ
Места
Новоазовский район

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