МИД: Украина и партнеры сорвали попытку России легитимизировать «Л-ДНР» на площадке ООН

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (членов группировок «ДНР» и «ЛНР»), использовав формат Аррии Совбеза ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии, который поступил «Новостям Донбасса».



Ранее представительство России в ООН анонсировало проведение 2 декабря онлайн-заседания по формуле Аррии. Среди приглашенных были указаны представители «ДНР» и «ЛНР» — Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.



Кулеба отметил, что это заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия. «То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы», — пояснил глава МИД Украины.



«Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в Совете безопасности ООН, российская PR-акция даже не будет транслироваться на официальных ресурсах ООН», — подчеркнул Кулеба.



Министр назвал это «четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды».



Кулеба поблагодарил партнеров, в частности Германию и Францию как участников Нормандского формата, за «прочную солидарную позицию в поддержку Украины».

Заседания членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи. Они организовываются членом или членами Совета безопасности для частного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совбезе.