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В Украине выявили еще более 15 тысяч заболевших коронавирусом

04 декабря 2020, 08:20

В Украине выявили еще более 15 тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявили 15131 новый случай заболевания коронавирусом. Кроме того, 13383 человека выздоровели, а 235 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 787 891 заболевший коронавирусом. Из них 397 809 человек выздоровели, а 13195 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

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