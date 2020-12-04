В Украине выявили еще более 15 тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявили 15131 новый случай заболевания коронавирусом. Кроме того, 13383 человека выздоровели, а 235 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 787 891 заболевший коронавирусом. Из них 397 809 человек выздоровели, а 13195 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.