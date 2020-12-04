В Донецкой области выявили еще 420 случаев коронавируса. Умерли 19 человек

За минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 420 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 пациентов. Десять летальных случаев зафиксировано в Мариуполе, по три в Краматорске и Бахмуте, два в Славянске, один в Селидово.



148 новых больных выявили в Мариупольской ОТГ, 53 в Славянской, 51 в Краматорской, 24 в Бахмутской, по 18 в Константиновской и Торецкой ОТГ, 14 в Николаевской, 12 в Покровской ОТГ, десять в Селидовской ОТГ, девять в Добропольской ОТГ, восемь в Кураховской ОТГ, по шесть в Светлодарской, Мирноградской, Никольской и Александровской ОТГ, по пять в Угледарской и Лиманской ОТГ, по три в Дружковской, Мангушской и Волновахской ОТГ, по два в Северской, Святогорской и Авдеевской ОТГ, по одному в Звановской, Часовярской, Гродовской, Ольгинской, Ильиновской и Великоновоселковской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 24 595 заболевших коронавирусом. Из них 14 738 человек выздоровели, а 463 умерли. Продолжают лечение 9 394 пациентов.