ФСБ сообщила о перестрелке на границе Украины и России. Один человек погиб

На границе Украины и России произошла перестрелка между российскими пограничниками и тремя неизвестными, которые пытались попасть в РФ. Об этом сообщает центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.



Перестрелка произошла сегодня на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.



При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, отмечают в ФСБ.



Там добавили, что в результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.



В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали выстрелов у границы с Россией.



Также там отметили, что российская сторона не информировала украинских пограничников о нестандартных ситуациях на общем участке границы.



«В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы. О данном факте сотрудникам ГПСУ сообщили взаимодействующие органы. Ожидается погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона», — говорится в сообщении.