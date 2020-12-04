ФСБ сообщило о перестрелке на границе Украины и России. Один человек погиб

На границе Украины и России произошла перестрелка между российскими пограничниками и тремя неизвестными, которые пытались попасть в РФ. Об этом сообщает центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.



Перестрелка произошла сегодня. на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.



При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, отмечают в ФСБ.



Там добавили, что в результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.