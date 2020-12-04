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ОБСЕ планирует распространить на Донбасс контроль за контрабандой оружия

04 декабря 2020, 16:14

ОБСЕ планирует распространить на Донбасс контроль за контрабандой оружия

ОБСЕ планирует распространить на восток Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает «Укринформ».

«Вместе с Францией мы успешно начали для Западных Балкан инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. И мы хотим распространить эту инициативу на Украине », - заявил глава МИД ФРГ.

Он напомнил, что согласованный в июле режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется и является самым длительным с начала конфликта.

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