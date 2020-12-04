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За неделю 14 человек не смогли проехать через КПВВ на Донбассе

04 декабря 2020, 19:00

За неделю 14 человек не смогли проехать через КПВВ на Донбассе

За пять день текущей недели, с 30 ноября по 4 декабря на Донбассе по-прежнему работали только два контрольных пункта пропуска «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Как сообщает Госпогранслужба Украины, группировки «Л-ДНР» блокируют проезд через все остальные КПВВ со своей стороны.  

Через КПВВ «Марьинка», который работает с украинской стороны несколько человек попытались пройти в сторону неподконтрольной территории Донетчины, но их не пропустили члены «ДНР».

«Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 напротив КПВВ «Станица Луганская», 2 напротив КПВВ «Новотроицкое» и 3 напротив КПВВ «Марьинка»», - говорится в сообщении Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В течение пяти рабочих дней военнослужащие Госпогранслужбы пропустили через КПВВ «Станица Луганская» 5603 человека в сторону отдельных районов Луганщины, обратно - 5078 человек;

Через КПВВ «Новотроицкое» - 209 граждан и 36 авто последовали в сторону отдельных районов Донетчины. Одновременно 112 человек и 15 авто пересекли линию соприкосновения на контролируемую территорию.

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