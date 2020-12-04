За три месяца на Донбассе от мин пострадали 22 человека, еще двое погибли

С августа по октябрь текущего года от взрывоопасных предметов и мин на Донбассе погибли двое мирных жителей. Еще 22 человека были ранены. Об этом говорится в отчете ООН о ситуации в сфере прав человека в Украине.



«Были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами, и обращением с взрывоопасными пережитками войны. С 1 августа по 31 октября Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, 4 мальчика и 2 женщины). 9 из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, а 15 – на территории, подконтрольной вооруженным группам», – говорится в отчете.



За этот период в ООН не зафиксировали жертв среди гражданского населения в результате обстрелов. Также наблюдатели не зафиксировали повреждения гражданских объектов.



«Положительное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, принятого Трехсторонней контактной группой в Минске, который вступил в силу с 27 июля», – пришли к выводу наблюдатели миссии.