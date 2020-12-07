ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждение жилого дома на улице Бокия, 1/3, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели зафиксировала две свежие пробоины: одна обнаружена в юго-западной стене дома, а вторая — в металлическом листе кровли с южной стороны (10 см и 20 см соответственно).



Патруль миссии не смогли установить тип вооружения и направление огня.



«Владелец (30-39 лет) дома рассказал наблюдателям, что повреждения возникли во второй половине дня 5 декабря. В это время он находился на улице и услышал стрельбу, продолжавшуюся около 10 минут. Он добавил, что ему удалось спрятаться в своем доме. По его словам, никто не пострадал», — говорится в отчете.