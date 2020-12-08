За минувшие сутки, 7 декабря, в Украине выявили 10811 заболевших коронавирусом. При этом количество выздоровевших больше — 12 860. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Имеем позитивную статистику», — прокомментировал он эти данные.



Также за отчетный период умерли 195 человек.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 832 758 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 436 564 пациентра, а умерли 13 928.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.